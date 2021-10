Manuel Locatelli si sposa, il tenero annuncio social con la fidanzata Thessa Lacovich

Un doppio centro per Manuel Locatelli. Il giocatore, in forza alla Juventus, ha trascinato la sua squadra alla vittoria nel derby con il Torino e ha poi chiesto la mano alla fidanzata Thessa Lacovich, ricevendo un felice e deciso “si” come risposta.

Manuel Locatelli, poposta di matrimonio alla fidanzata Thessa Lacovich (Instagram)

Manuel Locatelli dopo aver realizzato il gol decisivo all’ottantesimo minuto di gioco nel “Derby della Mole” della Juventus contro il Torino, ha deciso di chiedere la mano della sua ormai futura moglie, l’attuale fidanzata Thessa Lacovich, che ha risposto con un "sì" alla sua proposta di matrimonio.

E’ stato proprio Manuel Locatelli a dare l’annuncio del futuro matrimonio. Dal suo account social infatti ha pubblicato una foto che ritrae proprio l’attimo della fatidica proposta: nello scatto si vede Thessa Lacovich, trentaduenne originaria della costa Rica già vista in passato sugli schermi Sky, con lo sguardo felice e al dito l’anello che gli ha donato come promessa Manuel, accomagnato dalla didascalia “Si” e un cuore. Numerosi gli auguri arrivati su Instagram da amici e colleghi del mondo dello sport e lo spettacolo, entusiasti per la notizia condivisa dal calciatore.

Ultimo aggiornamento: Domenica 3 Ottobre 2021, 19:34

