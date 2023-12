Manila Nazzaro e Stefano Oradei presto sposi, spuntano data e luogo del matrimonio. «Un figlio? Sarebbe un sogno»

di Dajana Mrruku

Manila Nazzaro e Stefano Oradei sono la coppia perfetta: dopo un anno ricco di amore e progetti per il futuro, il 2024 potrebbe essere l'anno in cui iniziare a concretizzare i piani. Si è parlato a lungo di matrimonio e di figli, entrambi sono sicuri dell'amore che provano l'uno dell'altra. Hanno affrontato molte difficoltà, soprattutto a causa della relazione precedente di lei che non sembrava essersi conclusa nel migliore dei modi.

Eppure, i due sono ancora qui a progettare il loro matrimonio, partendo dalla data.

Il matrimonio di Stefano e Manila

«Ci piacerebbe sposarci. Vorremmo una cerimonia intima e romantica, magari in un posto speciale per noi.

La data del matrimonio

Secondo alcune voci vicine alla coppia, Manila Nazzaro e Stefano Oradei hanno deciso di sposarsi in primavera: tra pochi mesi, a maggio, diventeranno moglie e marito. «Stefano è l’uomo che sognavo da sempre, mi ha fatto rinascere dopo un periodo difficile della mia vita. Con lui ho ritrovato la fiducia in me stessa e la voglia di essere felice», ha raccontato l’ex gieffina in un'intervista a Nuovo. «La cerimonia si svolgerà molto probabilmente a Roma e ad accompagnare la Nazzaro potrebbero essere i suoi due figli, Nicolas e Francesco Pio, nati dal primo matrimonio con l’ex calciatore Francesco Cozza», hanno rivelato alcune voci ben informate.

