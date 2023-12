Manila Nazzaro, l'albero di Natale con Stefano Oradei: «L'importanza di gioire per l'amore di ogni giorno» Manila Nazzaro è al settimo cielo per l'atmosfera natalizia e per la sua storia d'amore







di Marta Goggi Manila Nazzaro e Stefano Oradei stanno vivendo una mervagliosa storia d'amore insieme. L'ex Miss Italia aveva concluso la sua precedente relazione con Lorenzo Amoruso a inizio 2023, e dopo qualche tempo ha iniziato a frequentare il ballerino, che sposerà a breve. L'albero di Natale Tornata a casa Manila Nazzaro si è trovata immersa a pieno nell'atmosfera natalizia. La showgirl ha fotografato il suo albero di Natale e ha scritto: «Poi..torni a casa dal tuo amore, respiri la bellezza della vita. L'importanza di gioire per l'atmosfera, per l'amore di ogni giorno», questo lo stato d'animo della Nazzaro, che in quest'ultimo periodo sembra essere davvero felice. Ultimo aggiornamento: Sabato 2 Dicembre 2023, 15:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA