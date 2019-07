Mercoledì 24 Luglio 2019, 17:34

Dopo tanto lavoro per Alessandro Mahmood, in arte, è arrivato il tempo delle vacanze. Dopo la vittoria di “Sanremo” con “Soldi” la sua vita è completamente cambiata e gli impegno si sono decuplicati, ma per ora il cantante mette da parte il successo e sceglie di partire assieme al produttore musicaleI due ritrascorrono insieme tanto la vita lavorativa, dato che Dario è il produttore di Mahmood, quanto evidentemente i momenti di relax. “Chi” li ha sorpresi mentre si godono la vita delle spiagge greche, precisamente a Mykonos: tornati da una giornata sotto in riva al mare i due rientrano a casa e dopo aver ammirato il paesaggio si concedono un rilassante idromassaggio in terrazza.Intanto il successo discografico di Alessandro continua e il suo “Soldi” si conferma una vera hit, conquistando il disco di platino tanto in Spagna quanto in Grecia.