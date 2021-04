Maddalena Corvaglia e Elisabetta Canalis, il motivo della rottura: «È un grande dolore»

Maddalena Corvaglia ed Elisabetta Canalis hanno improvvisamente e misteriosamente interrotto un’amicizia di lunga data, nata quando giovanissime sono state scelta come veline per la trasmissione “Striscia la notizia”. Maddalena Corvaglia è tornata parlare della sua “separazione” dall’ ex amica Elisabetta Canalis: “E’ un grande dolore”.

Maddalena Corvaglia e la lite con Elisabetta Canalis

Dopo vent’anni d’amicizia, Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia hanno interrotto la frequentazione. Nessuna delle due ha reso noti i motivi dell’addio, anche se per un periodo si è parlato di problemi con la gestione delle loro palestre a Los Angeles, e la stessa Maddalena Corvaglia, interrogata a riguardo in un’intervista a “Quotidiano Nazionale” ha glissato con un sull’argomento con un “E' un grande dolore”.

Anche Elisabetta Canalis ha sempre mantenuto il riserbo a riguardo, benché avesse già in passato fatto trasparire la sua tristezza: “Qualsiasi cosa io dica pubblicamente - aveva spiegato - può venire travisata. Posso dire solo che i sentimenti non vanno di pari passo con la razionalità. Anzi ci metto un po' a metabolizzare il dolore. Amo incondizionatamente, ma posso alzare muri difficili da buttare giù”.

Ultimo aggiornamento: Martedì 13 Aprile 2021, 15:53

