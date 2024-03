Maddalena Corvaglia: «Non mi posso permettere colpi di testa con gli uomini»

di Luca Uccello

A Diva e Donna Maddalena Corvaglia racconta la sua esperienza a Pechino Express con l'amica Barbara Petrillo. Poi confessa che è pronta a tornare ad amare ma sia chiaro: "Nessun colpo di testa!"

Maddalena Corvaglia è pronta a innamorarsi ancora. Un amore vero, con un uomo vero come dice lei a Diva e Donna. «Non sono alla ricerca di un uomo, ma se l’amore dovesse arrivare... lo accoglierò. Però deve valerne la pena». E qual è l’uomo ideale per l'ex velina di Striscia la notizia volata a Pechino Express con la sua amica del cuore Barbara Petrillo? «L’uomo che fa l’uomo». Un concetto semplice che spera sia arrivato a chi di dovere. Oggi la sua priorità però è solo sua figlia Jamie Carlyn. «Devo essere razionale: avendo una bambina, non mi posso permettere colpi di testa».

Una bambina che ha 12 anni ed la sua più grande fortuna: «Jamie è una brava bambina, davvero buona.

Il ritorno in televisione

Maddalena è tornata in televisione, è tornata a vedere il mondo sotto un'altra visione: «Da qualche anno a questa parte sono tornata un po’ bambina e ho ricominciato a vedere il mondo a colori. Della Maddy di allora ritrovo ancora in me i valori come la famiglia, il rispetto, la giustizia, ma anche il fatto di essere di una pesantezza unica».

Un viaggio con Barbara Petrillo. Sono partite amiche e sono tornate amiche. E questo è già un successo. Guardando indietro Eè stata amica di Elisabetta Canalis per tanti anni. Poi la “rottura” e un silenzio sul motivo che per Maddy vale come una forma di protezione. Si può considerare amicizia anche questa? «Sì - risponde ancora a Diva e Donna - Ed è anche rispetto per l’amicizia che c’è stata. Non sopporto chi infanga e sporca i momenti belli passati insieme a qualcuno. Io non lo farò mai».

