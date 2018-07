Nina Moric scarica Luigi Favoloso: «È il maestro delle truffe»

Non ci sono più dubbi sul ritorno di fiamma traDopo il viaggio inper sostenere la nazionale della modella durante i mondiali i due sembrano sempre più affiatati.L'ex inquilino della casa delavrebbe fatto di tutto per riconquistarla, nonostante abbia causato lui la crisi. Favoloso, una volta uscito dalla casa di Cincecittà, dove si era mostrato vicino alle concorrenti Patrizia Bonetti e Mariana Falace, non ha mai fatto mistero di voler riconquistare Nina. Lei però si era detta diffidente definendolo "maestro delle truffe".In uno degli ultimisi mostrano l'uno accanto all'altro. Nella didascalia l'imprenditore napoletano riprende una frase di una canzone di Calcutta: «E non importa se non mi ami più... e non importa se non mi vuoi bene...»