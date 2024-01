Lucrezia Lando e Lorenzo Tano, la foto sexy sorprende: «Fusione di corpi e anime»

di Redazione web

Lucrezia Lando e Lorenzo Tano sembrano essere più innamorati che mai. Dopo Ballando con le Stelle, ci sono state le presentazioni ufficiali in famiglia e, poi, la coppia ha trascorso qualche settimana anche a Budapest, in Ungheria, dove vive Lorenzo. I due continuano a postare sui social foto romantiche di coppia e l'ultimo post di Lucrezia ha letteralmente fatto impazzire i fan, anche se, non sono mancate le critiche.

Il post Instagram di Lucrezia Lando

Lucrezia Lando e Lorenzo Tano non mancano mai di dimostrarsi il proprio amore a vicenda e, ogni giorno, tramite post, storie o simpatici video, mostrano sui social che la loro storia procede a gonfie vele. Nelle scorse ore, la ballerina originaria di Bassano del Grappa, Vicenza, ha pubblicato una serie di nuove foto che hanno lasciato a bocca aperta i fan. Lei e Lorenzo sono avvinghiati ed entrambi non indossano la maglietta: nel primo scatto c'è quasi un bacio, nel secondo, lui la abbraccia da dietro e nella terza foto ecco che la ballerina guarda dritta verso l'obiettivo e Lorenzo verso di lei. La didascalia recita: «Come fermiamo il tempo». Il post ha riscosso moltissimo successo tra i fan, anche se, qualcuno ha avuto da ridire: «Ma serve sempre spogliarsi?», «Lei si è ambientata subito in famiglia» oppure «Tutto questo ostentare non lo capisco».

I commenti dei fan

Lucrezia Lando e Lorenzo Tano, tuttavia, hanno moltissimi fan che, da sempre, sostengono il loro amore. Rossella Erra, che a Ballando con le Stelle, è stata la prima a svelare il bacio tra i due, ha scritto: «Io innamorata di voi .

