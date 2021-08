Lucas Peracchi e Mercedesz Henger si dicono addio: «La verità è venuta a galla, ho scoperto che vedeva un altro»

Mercedesz Henger e Lucas Peracchi si sono lasciati improvvisamente. Le cause dell’addio non erano chiare, con i diretti protagonisti che parlavano di continue liti, ma ora Lucas Peracchi sembra aver cambiato idea e dà una nuova versione delle cause alla base della separazione: «A poco a poco – ha rivelato - la verità è venuta a galla e ho scoperto che vedeva un altro».

Lucas Peracchi e Mercedesz Henger si dicono addio

Continua il mistero sulla fine della relazione fra Mercedesz Henger e Lucas Peracchi. I motivi dell’addio sembravano essere legati ai continui litigi, ma ora l’ex protagonista di “Uomini e donne”, oggi personal trainer, accusa la ex. Sarebbe Mercedesz a lasciare Lucas: «Lei – ha svelato in un’intervista al settimanale “Nuovo” - mi ha lasciato». Peracchi aggiunge poi un particolar inedito sulle cause della improvvisa separazione: «A me qualcosa non tornava. A poco a poco la verità è venuta a galla e ho scoperto che vedeva un altro. L'addio è stato un fulmine a ciel sereno, perché io non le facevo mancare nulla. Io non la condanno, anche se lei è stata poco trasparente».

In attesa della risposta di Mercedesz, si può dire che per ora l’unica persona felice di questa situazione potrebbe essere la mamma dell’ex naufraga dell’Isola dei Famosi, Eva Henger, che non ha mai nascosto di non vedere di buon occhio la relazione fra la figlia e Peracchi.

