Luca Calvani fa coming out e su presenta su Instagram il suo compagno: «Il tempo si ferma e vedo solo luce. Noi»

Luca Calvani ha fatto coming out. L'attore di Prato nonché ex vincitore della quarta edizione de L’Isola dei Famosi e volto di Cortesie per gli ospiti, in occasione del mese del Pride che si conclude proprio oggi ha deciso di mostrare al mondo il suo compagno dichiarando il suo amore per lui.

«Il tempo si ferma e vedo solo luce. Noi», ha scritto Luca Calvani su Instagram con tanto di foto insieme ad Alessandro Fancini ed al loro cagnolino. I due stanno insieme da circa sei anni, ma solo ora l’attore ha deciso di dirlo pubblicamente. Calvani è recentemente impegnato nel cast di Cortesie Per Gli Ospiti, su RealTime, in qualità di interior design. In passato ha avuto anche una carriera da attore recitando in show di enorme successo come Distretto di Polizia, Un posto al sole, Don Matteo e preso parte a fiction internazionali come Beautiful e Sex and The City.

