Luca Argentero si è sposato: il matrimonio segreto con Cristina Marino. La data nel mistero e la corsa in sidecar Video

Luca Argentero ha sposato in gran segreto Cristina Marino. L'attore ha preferito non divulgare la data ed è apparso nel centro di Città della Pieve in Umbria con la compagna in sidecar. Lui guidava e lei al posto del passeggero. Non ci è voluto molto per capire che la corsa è avvenuta nel giorno del matrimonio. La coppia aveva già annunciato che sarebbe convolata a nozze, ma il giorno era top secret.

Luca Argentero e Cristina Marino sposi

Prima del rito civile i due hanno accolto nella casa colonica dell'attore una trentina di persone tra amici e familiari. Pochi i vip presenti, tra cui Raz Degan. Poi la corsa a bordo del sidecar rosso verso il palazzo comunale e la fuga di notizie. Il video sta facendo il giro dei social.

"È stato un onore celebrare le nozze di un amico - commenta il sindaco di Città della Pieve, Fausto Risini - che ormai è residente qua da noi, si sente pievese a tutti gli effetti e non manca di aiutare la nostra comunità, anche donando la sua immagine per il video promozionale della nostra cittadina".

Ultimo aggiornamento: Lunedì 7 Giugno 2021, 11:32

