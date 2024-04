Paris Hilton mostra per la prima volta la figlia London. La foto a 5 mesi dalla nascita: «Mi ha insegnato un amore immaginabile»

di Morgana Sgariglia

Paris Hilton, 43 anni, mostra finalmente sua figlia London Marilyn Hilton-Reum sui social. Dopo una lunga attesa, ha soddisfatto il desiderio dei fan che addirittura si stavano preoccupando per la salute della bambina nata a novembre 2023. Sul post Instagram fissato in alto sul suo profilo confessa di apprezzare ogni momento passato con lei. «Insieme a Phoenix (il primo figlio, ndr) - scrive -, i miei cuccioli-angeli mi hanno mostrato un amore che non avrei mai immaginato potesse essere così profondo prima di diventare la loro madre». Paris è insieme al marito Carter Reum, 43, e al figlio Phoenix Barron, 1 anno, seduta su quello che sembra un lenzuolo bianco su un prato verde scuro dall'erba alta.

Cosa aveva mostrato finora di London

In precedenza, Paris aveva pubblicato solo una foto del pigiamino rosa della figlia col suo nome circondata da occhiali da sole a cuore e da un coniglietto di peluche.

La canzone con Sia dedicata alla famiglia

L'ereditiera e influencer ha informato che nella sua nuova canzone con Sia, "Fame Won't Love You" ha parlato del suo «incredibile viaggio attraverso la maternità». Il pezzo ricorda il legame speciale che ha con figli, marito e famiglia Hilton, «più prezioso di qualsiasi altra cosa al mondo». Si tratta di un inno che infonde la forza di tenere a cuore e considerare sacre le relazioni affettive o amorose più vicine a noi.

