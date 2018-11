Mercoledì 21 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:55 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Il primo bacio pubblico pere la nuova fidanzata,. Il regista toscano, come ha fatto sapere Leggo.it , ha messo fine alla sua relazione con l’ex gieffina ora attrice, da cui è nata la figlia Martina. Mentre Laura ha cancellato dal suo profilo Instagram le foto col fidanzato (ex?) Luca Betti, Leonardo esce allo scoperto con la sua nuova fiamma. Pieraccioni, 53 anni, è stato infatti sorpreso da “Diva e donna” durante una passeggiata notturna a Firenze. Ad accompagnarlo appunto Teresa, che tra l’altro ha una grande somiglianza con la sua ex.Tra risate e chiacchiere i due si sono anche lasciati andare a un bacio pubblico, immortalato dal paparazzo appostato. La prima apparizione sui social dei due insieme risale ormai allo scorso aprile con degli scatti in un ristorante ma ora sembrano davvero una coppia “ufficiale”. Leonardo intanto si prepara all’uscita del suo nuovo film, “Se son rose”, che uscirà il prossimo 29 novembre.