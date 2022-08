Marco Bocci compie 44 anni, la dolce dedica di Laura Chiatti che he commosso il web

L'amore tra Marco Bocci e Laura Chiatti procede a gonfie vele. Recentemente l'attrice aveva parlato di un momento delicato, vissuto lo scorso anno, che ha visto la coppia in crisi. Ma non c'è turbolenza che tenga un'amore così grande come quello tra i due, diventati marito e moglie nel 2014. Marco Bocci ha compiuto 44 anni e la Chiatti ha scritto una lettera d'amore per il marito e ha voluto condividerla con i follower su Instagram.

Cosa ha scritto

Laura Chiatti ha pubblicato una foto inedita dell'attore marsciano e poi nella didascalia ha scritto: «Trovare l’amore di qualcuno e attraverso qualcuno è come avere un piccolo angolo di paradiso in cui brillare, una casa dove tornare, un abbraccio che ti fa vibrare, due occhi grandi che la strada ti sanno indicare. Alcuni la chiamano fortuna, e forse è così.. ma io la chiamo "te"». Ha esordito l'attrice, poi continua: «Non sarei mai stata ciò che sono, se quel magico 6.12.13 non ti avessi fatto entrare nel mio cuore, nella mia vita, nella mia pelle. Tu mi hai insegnato a volare oltre le paure, facendomi scoprire che le cose più belle, mi aspettavano dall’altra parte del mondo. Tu mi porti a dormire su una stella, con ogni tuo “ buonanotte amore” e mi risvegli su un raggio di sole con ogni tuo “buongiorno amore“».

Parole al miele quelle di Laura Chiatti, che conclude la dedica utilizzando questa frase: «Buon compleanno mio meraviglioso compagno di viaggio... che tu possa vivere 1000 di questi giorni, con la stessa euforia, lo stesso entusiasmo, la stessa intensità e lo stesso amore con il quale io vivo la tua esistenza. Ti amo».

La risposta di Marco Bocci

Il post è stato inondato di messaggi da parte degli utenti commossi dalle parole dell'attrice e che nel contempo hanno fatto gli auguri a Bocci. La risposta del marito non è tardata ad arrivare, che emozionato ha scritto: «Come risponderti amore mio….? Sei speciale, ti amo da morire».

