Giorgia Soleri, total black in vacanza con Damiano David: scollatura sul seno e rossetto rosso. FOTO

Giorgia Soleri regina dell'eleganza. Raramente si mostra con abiti lunghi dai colori spenti, la fidanzata di Damiano David opta spesso per look casual, alla moda e dai colori molto accesi. Ma con l'ultimo post su Instagram ha decisamente fatto un cambio di stile. Bella come sempre, Giorgia Soleri si trova in vacanza con il frontman dei Maneskin, in Puglia. Abito nero lungo e rossetto rosso fiammante, la modella ha pubblicato degli scatti così sensuali da lasciare i fan senza parole.

Vacanza romantica in Puglia

Vacanza è una grossa parola per Giorgia Soleri, sempre impegnata col lavoro durante tutta l'estate. Prima con il tour firma copie del suo libro e successivamente come special guest al Giffoni Film Festival. Ora, la 26 enne è sbarcata in Puglia per una vacanza romantica con il fidanzato Damiano David. Abbracciati, innamorati e immersi nella natura, i due hanno pubblicato un selfie sui social rivelando la meta scelta dalla coppia per concedersi finalmente un po' di relax.

Il look di Giorgia Soleri

Giorgia Soleri e Damiano David sono finalmente insieme. Hanno detto di trovarsi in Puglia ma non hanno specificato dove. La coppia, dopo una giornata di mare, si è concessa una cena a lume di candela. Per la serata romantica hanno scelto un ristorante con terrazza, da cui è possibile gustarsi la vista sulla terra ricca di meraviglie. La modella per la serata ha optato un look total black: vestito nero aderente, maniche lunghe e una scollatura cut-out sul seno che mozza il fiato. Si è lasciata immortalare - probabilmente dal fidanzato - in diversi scatti in cui sfoggia il dress con disinvoltura. Giorgia ha poi completato il look con gioielli, trucco appariscente e una pochette piumata.

Una vacanza in giro per l'Italia che li tratterà per un po' lontano dai riflettori, prima di tornare agli innumerevli impegni lavorativi: il tour mondiale per lui, e le presentazioni del libro nelle principali città dello stivale per lei.

