Kylie Jenner, scarpe di lusso per la figlia di cinque mesi: ira del web

Kylie Jenner e il tweet che fa crollare Snapchat in borsa: ecco cosa è successo

Giovedì 5 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:56 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Diverse paia di, tutte di marca e in alcuni casi molto costose, per unadi appenache le utilizzerà solo per poco., la più piccola della famiglia, è riuscita a trovare un modo di suscitare sdegno, rabbia e indignazione sul web attraverso un video pubblicato suKylie, 20 anni, cinque mesi fa aveva dato alla luce la piccola, avuta dal compagno Travis Scott. Risulta assolutamente superfluo sottolineare che una bimba nata da una donna così facoltosa ed icona fashion mondiale, abbia già, senza neanche rendersene conto, una collezione di vestiti e accessori di lusso con cui si potrebbero sfamare intere famiglie. Kylie Jenner, su Instagram Stories, non manca di mostrare il tutto: un video in cui si potevano vedere, per 24 ore, tutte le scarpe possedute dalla bimba, rigorosamente griffate e dal prezzo spesso proibitivo. Secondo i calcoli di alcuni esperti di moda, il valore complessivo delle scarpette della piccola Stormi dovrebbe aggirarsi intorno ai