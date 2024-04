Kendall Jenner prende un aereo di linea nella nuova pubblicità Gucci, i fan la trollano: «Irreale, ma se prendi solo jet privati...»

di Morgana Sgariglia

Kendall Jenner, 28 anni, si affretta all'aeroporto per prendere un aereo di linea nella nuova pubblicità per Gucci e si comporta come se fosse tutto normale. Ma normale non è, dato che la supermodella statunitense è solita prendere jet privati, come si è visto negli anni in “Al passo con i Kardashian” e ora "The Kardashians" su Disney+. I fan non se la sono bevuta e hanno iniziato a trollarla sui social.

I commenti dissacranti dei fan

«È divertente perché sappiamo tutti che non si abbasserebbe mai ai voli commerciali con persone 'normali'» ha scritto un utente commentando la pubblicità su Instagram. «Sì, ok KJ (Kendall Jenner, ndr) in un vero aeroporto e non su un jet privato, quindi irreale», rilancia un altro. Alcuni hanno notato l'assenza dell'ex ragazzo, il rapper Bad Bunny, 30, al secolo Benito Antonio Martínez Ocasio: «Non ha la stessa vibe senza Benito».

Il cantante, infatti, era presente nella pubblicità per Gucci di settembre 2023 che sponsorizzava valigeria da viaggio.

Ultimo aggiornamento: Sabato 6 Aprile 2024, 09:27

