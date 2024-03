Kate Middleton, il tumore e il piano degli oncologi: «Tre settimane di chemio e trattamenti a casa»: le indiscrezioni sulle cure

di Redazione web

Kate Middleton ha annunciato che ha iniziato i primi cicli di chemioterapia per un tumore scoperto in occasione dell'operazione all'addome subita a gennaio. Tuttavia non è stato reso noto né il tipo di cancro né il suo avanzamento. «Sto bene e divento più forte ogni giorno concentrandomi sulle cose che mi aiuteranno a guarire; nella mia mente, nel mio corpo e nel mio spirito». Così la principessa del Galles ha rassicurato i sudditi inglesi, la famiglia reale ma anche lei stessa perché ciò che la aspetta, nel lungo percorso di cure contro il cancro. Subito dopo il video messaggio, nel quale ha annunciato di avere un tumore, la stampa inglese ha cercato di fornire tutte le informazioni possibili sulle cure che la principessa Kate sta sostenendo per debellare un cancro, del quale non si sa praticamente nulla.

Il ciclo di cure

Nel silenzio di Kensington Palace, le indiscrezioni continuano a circolare.

Gli effetti collaterali

Tra le voci che circolano si parla anche degli effetti collaterali che avrebbero queste cure, tra cui la perdita di capelli e di peso, astenia e rischio di infezioni. Ma naturalmente, si legge, «variano da paziente a paziente». Come è noto, Kensington Palace non ha fornito alcuni dettagli sul cancro né sulle cure cui Kate si starebbe sottoponendo. Anche se la Principessa del Galles ha parlato nel suo video di chemioterapia preventiva che certamente può dare effetti collaterali piuttosto pesanti. Quanto alle richieste di rassicurazione di alcuni sudditi sulle condizioni della principessa di Galles, ci ha pensato la regina Camilla che per la prima volta, ieri, durante un incontro pubblico ha risposto: «Come sta Catherine? E' emozionata per tutti i gentili auguri e le espressioni di sostegno».

