Kate Middleton, il matrimonio del fratello James: la foto con la moglie su Instagram. Ecco lei chi è IL POST

Nozze reali per la famiglia Middleton. Stavolta, davanti all'altare per il "sì" è finito il fratello della duchessa di Cambridge, James Middleton che ha sposato la fidanzata Alize Thevenet. A rivelarlo è proprio lo sposo con un post su Instagram corredato di foto con la moglie e dolci parole: «Le parole non possono descrivere quanto sono felice».

La cerimonia si è svolta ieri, domenica 12 settembre, nel villaggio rurale di Bormes-les-Mimosas (sud-est della Francia), davanti a parenti e amici, ma non è noto se William e Kate abbiano partecipato.

«Ieri ho sposato l'amore della mia vita circondato da famiglia, amici e, naturalmente, alcuni cani nel bellissimo villaggio di Bormes-les-Mimosas» scrive James nella didascalia del post.

Il signor Middleton, ambasciatore dell'organizzazione benefica britannica Pets As Therapy e omonimo "Dog Dad", ha regalato alla coppia reale un cucciolo di cocker spaniel nel gennaio di quest'anno, dopo la morte del loro precedente cane, Lupo.

