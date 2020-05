Kate Middleton e le foto del lockdown: «Siamo tutti molto colpiti»

Ultimo aggiornamento: Giovedì 7 Maggio 2020, 18:29

© RIPRODUZIONE RISERVATA

è stata ospite a sorpresa di This Morning, programma di punta condotto da Holly Willoughby, dove haLa Duchessa sta lavorando con la National Portrait Gallery per costruire una raccolta di immagini che riflettono il modo in cui il paese sta affrontando Covid-19, dalle immagini della prima linea infermieristica alle realtà della scuola a casa.Lanciando il progetto, la Duchessa ha dichiarato: «Siamo stati tutti colpiti da alcune delle incredibili immagini che abbiamo visto che ci hanno dato un'idea delle esperienze e delle storie delle persone in tutto il paese. Alcune immagini disperatamente tristi che mostrano la tragedia umana di questa pandemia e altre immagini edificanti che mostrano le persone che si uniscono per sostenere le persone più vulnerabili».Si dice che la Duchessa, patrona della National Portrait Gallery e stessa appassionata fotografa amatoriale, sia stata particolarmente colpita dalle fotografie dei nonni che vedono visitare i nipoti attraverso le loro finestre e dai volti feriti delle infermiere che indossano DPI. Aperto a tutte le età, il progetto inviterà i partecipanti a scrivere una breve presentazione per accompagnare le loro foto, delineando le emozioni che stanno dietro.