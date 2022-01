Kanye West: «Kim Kardashian non mi ha dato l'indirizzo della festa di compleanno di mia figlia»

Kanye West vuole fare parte della vita dei figli nonostante Kim Kardashian gli renda le cose difficili. Il rapper è andato al compleanno della figlia, ma ha dichiarato che Kim non aveva condiviso con lui l'indirizzo della festa. La Kardashian ha chiesto il divorzio nel febbraio 2021. Intanto, il cantante - il cui nome ora è Ye - è accusato di aver preso a spintoni e pugni un fan che gli aveva chiesto un autografo al di fuori di un club privato.

Come riportato da Independent, West ha condiviso un video su Instagram Stories augurando a sua figlia un «buon compleanno» e affermando che «non gli era permesso sapere dove fosse la sua festa». West ha detto che si stava sforzando di essere un miglior padre e ha anche chiesto supporto ai suoi fan.

This is so sad. Let Ye see his kids. pic.twitter.com/KswGKHpj0Q

— Photos Of Ye (@PhotosOfKanye) January 15, 2022