Jennifer Lopez, la curiosa clausola nell’accordo prematrimoniale con Ben Affleck

Jennifer Lopez è pronta a sposare Ben Affleck. O almeno così pare per il momento. Visti i precedenti nella vita sentimentale della popstar, infatti, è sempre meglio andare con i piedi di piombo. A fare scalpore è l’accordo prematrimoniale che secondo i media americani J.Lo avrebbe imposto al futuro marito. Foto: Kikapress Music: "Summer" from Bensound.com

Ultimo aggiornamento: Martedì 26 Aprile 2022, 10:00

