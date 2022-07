Jennifer Lopez infiamma Capri, lo show da capogiro. E nel pubblico spunta Leonardo Di Caprio

di Federica Portoghese

Jennifer Lopez ha infiammato il palcoscenico di Capri. Una serata da capogiro, indimenticabile per gli ospiti dell'evento benefico organizzato da Unicef e dal brand di lusso, LuisaViaRoma, nella Certosa di San Giacomo. 950 i presenti, tra i sostenitori di JLo, Casey Affleck, fratello minore del marito Ben Affleck, assente alla serata a causa di impegni lavorativi che lo hanno trattenuto a Los Angeles. Numerosissime le celebrità del mondo del cinema e dello spettacolo: da Jared Leto a Leonardo di Caprio, da Jamie Foxx a Spike Lee, da Vaness Hudgens a Sofia Carson. Tra gli ospiti Remo Ruffini, Diego Della Valle, Michel Kors, Flavio Briatore in compagnia di Elisabetta Gregoraci. E ancora tra i volti italiani Enrico Papi, Caterina Balivo, Elisabetta Gregoraci, Nicoletta Romanoff e Diletta Leotta, tantissimi anche gli influencer presenti: da Khaby Lame a Giulia De Lellis e Marco Fantini.

Lo show pazzesco di JLo

Tutti erano in trepida attesa di vedere Jennifer Lopez all'azione sul palco. La diva delle pop star non si è risparmiata e ha messo in scena uno spettacolo da urlo. JLo ha portato con sè una cinquantina di persone, tra staff e ballerini: ha lavorato a un minishow di quattro brani, hit personali come «If you had my love», «Waiting for tonight», «Dance again» e «Get on the floor», oltre che a un medley di star della musica nera come Diana Ross, Donna Summer, Chaka Khan e Gloria Gaynor. Jennifer Lopez ha indossato due favolosi modelli di Roberto Cavalli, che hanno valorizzato il fisico statuario e tonico, nonostante i suoi 53 anni. Un concerto privato che ha fatto sognare tutti gli invitati che non hanno potuto fare a meno di riprendere sui social l'esibizione della queen delle pop star. Uno show esilarante, peccato non ci fosse il bel marito, Ben Affleck, a sostenerla in prima fila...

L'evento benefico di Unicef e LuisaViaRoma

Un gala da sogno, un rewind degli anni della dolce vita. Un evento benefico, tra show e raccolta fondi, con l'obiettivo di sostenere tutti i bambini più bisognosi. I posti in prima fila sono stati venduti a 25mila euro. I tavoli da 10 e da 12 persone, costavano dai 75.000 ai 250.000 euro. Nelle cinque edizioni passate del galà sono stati raccolti 12 milioni di euro.

Leonardo Di Caprio al galà di beneficenza

Tra le star non poteva certo passare inosservato Leonardo Di Caprio, protagonista della serata di beneficenza, capello nero e look total black, in incognito, si concede brindisi e risate a cena, poi saluta i tanti fan e ospiti dell'evento mandando baci con la mano. Insomma, Capri quest'anno è stata impeccabile, ha spiazzato ogni tipo di aspettativa, chissà cosa ci riserva il prossimo anno...

