Jennifer Lopez a Napoli, sbarca a Capri con i figli ma manca Ben Affleck

di Federica Portoghese

Jennifer Loper è atterrata a Napoli in gran segreto e si è diretta a Capri con i figli gemelli Emme Maribel e Maximilian David. L'evento che la vede protagonista è stato organizzato dall'Unicef e dal brand di lusso LuisaViaRoma, si terrà sabato 30 luglio alla Certosa di San Giacomo. Una volta approdata sull'isola la queen delle pop star è stata accompagnata sullo yacht, a largo di Marina Grande, dove soggiornerà con la famiglia e le guardie del corpo, lontano dagli sguardi indiscreti della gente.

L'evento esclusivo a Capri

Un concerto privato per una serata di beneficienza che vede ogni anno la presenza di vip e star internazionali. Un evento attesissimo a Capri, e a dir poco esclusivo. Chi ha voluto provare l'emozione di alloggiare vicino alla Certosa, infatti, si è dovuto fare carico di una spesa esagerata, parliamo di prezzi alle stelle che vanno fino ai 18mila euro a notte.

JLo ha fatto tappa anche a Marina di Stabia, prima di giungere a Capri. Le foto la immortalano in un look casual, chignon alto, occhiali da sole grandi e scuri per mascherare il viso, t-shirt bianca e jeans. Manca qualcosa però, anzi, qualcuno. Il marito, Ben Affleck, con il quale ha concluso da poco il viaggio di nozze a Parigi.

Riuscirà a raggiungere la bella moglie per sostenerla durante il concerto? Tutta la Campania è in attesa del suo arrivo...

Ultimo aggiornamento: Giovedì 28 Luglio 2022, 22:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA