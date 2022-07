Jennifer Lopez, concerto di beneficenza a Capri. Ospiti d'eccezione: Leonardo di Caprio e Naomi Campbell

Jennifer Lopez, star della musica internazionale, si trova a Capri. È stata fotografata in giro per l'isola tra cene di lusso e passeggiate. Vacanza tutta italiana? La star si trova nel Belpaese per un attesissimo concerto privato che si terrà questa sera, 30 luglio, alla Certosa di San Giacomo a scopo benefico, promosso da Unicef.

Serata di beneficenza

La serata è dedicata ai rifugiati e vedrà diversi collegamenti live streaming direttamente dai luoghi di guerra. L’obiettivo è quello di raccogliere fondi per i progetti Unicef a favore dei bambini bisognosi di aiuto.

Gli ospiti

Il concerto prevede una cena di gala e tra gli ospiti d'eccezione si attendono gli attori premi Oscar Leonardo DiCaprio e Jamie Foxx, il regista Spike Lee. E ancora, Vanessa Hudgens, Jared Leto e la top model Naomi Campbell. Tra gli italiani, invece, sono attesi il cantante Sangiovanni e l’attrice Matilde Gioli.

La sfilata

Alle 20 è prevista la sfilata sul red carpet nella stessa location dello show, che avrà inizio verso le 21 e una durata di circa 40 minuti. La popstar si esibirà accanto ai suoi ballerini, che porta sempre in giro per il mondo, come se fosse una vera tappa della sua tournée.

