Jennifer Lopez e Ben Affleck sono tornati insieme, la foto del bacio appassionato che tutti i fan aspettavano

Jennifer Lopez e Ben Affleck sono davvero tornati insieme. A confermalo è una foto che li immortala mentre si baciano nel corso di una romantica cena a Malibu. A lanciare l'esclusiva è la testata Page Six che dà una conferma a tutte quelle voci che si rincorrono da settimane tra avvistamenti e riavvicinamenti sospetti.

Dopo il no al matrimonio di Jennifer, la cantante è apparsa da subito vicina al suo ex, inizialmente si parlava di amicizia ma l'intensa frequentazione ha in breve tempo fatto pensare a ben altro. Il bacio appassionato tra i due ne è quindi la conferma. La cena in cui sono stati sorpresi J.Lo e l’attore hollywoodiano è stata organizzata per festeggiare il 50esimo compleanno di Linda, sorella di Jennifer. Alla festa era presente tutta la famiglia e il fatto che sia stato invitato Ben potrebbe far pensare che quello tra i due non sia solo un flirt ma un vero e proprio ritorno di fiamma.

La popstar e l’attore hanno vissuto un’importante love story già nel 2002 quando addirittura furono organizzate le nozze. L'aore però purtroppo non durò e i due si separarono per riavvicinarsi oggi...19 anni dopo.

Ultimo aggiornamento: Martedì 15 Giugno 2021, 14:09

