Ivana Spagna, il dramma dell'alluvione al lago di Como: spazza il fango dalla villa. «E' pazzesco» VIDEO

L'alluvione che ha colpito nei giorni scorsi la zona del lago di Como, non ha risparmiato neanche la villa di Ivana Spagna. La cantante si mostra su Instagram in impermeabile rosso, stivali di gomma e attrezzi in mano, intenta a rimediare ai danni causati dall'alluvione.

«E adesso si pulisce» dice la cantante mentre spazza via con un scopa fango e detriti, aiutata dai suoi vicini.

«E' pazzesco» pronuncia Ivana Spagna stremata nel video. Da anni la cantante vive sul lago di Como, per cui ora sta cercando di fare il possibile per ritornare alla normalità.

