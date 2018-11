Jo Squillo in topless a 56 anni: ma la sexy foto su Instagram diventa un giallo​

Martedì 6 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:52 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Mancava solo la conferma ufficiale, ma sta per arrivare anche quella: Irama e Giulia De Lellis stanno insieme . Dopo le 'paparazzate' di Chi, ci ha pensato la loro 'madrina',, ad organizzare qualcosa per l'annuncio ufficiale.Il cantante, vincitore dell'ultima edizione di Amici, e la influencer, già protagonista di Uomini e Donne, si stanno frequentando da qualche tempo e per questo, in un'altra trasmissione di, Tu sì que vales, in onda sabato prossimo, dovrebbe arrivare l'annuncio ufficiale.L'ospite speciale della puntata sarà proprio, che verrà imbeccato da: «So che ti sei fidanzato...». Le telecamere nel video-promo, poi, indugiano su, seduta tra il pubblico e sorridente.