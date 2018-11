Tina Cipollari contro Gemma Galgani: si tirano i capelli a Uomini e Donne. Interviene Maria De Filippi

Martedì 6 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:27 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Ci risiamo:controLe due vengono di nuovo alle mani. Comeha riportato, non è la prima volta che nel salotto sentimentale di “Uomini e donne”, condotto da, si scaldano gli animi e le due dame, protagonista del trono over, si sono nuovamente scontrate passando dalle parole ai fatti. Questa volta per sedare il parapiglia tra la storica opinionista e l’ex di Giorgio Manetti è dovuta intervenire in prima persona Maria de Filippi, che ha trascinatoin un angolo per separarla dalla sua diretta avversaria.Tutto è iniziato con Gemma che ha rotto la testa della mummia che la Cipollari porta in studio per prenderla in giro, con Tina che per tutta risposta si lancia sulla Galgani e le tira i capelli. Maria si alza dalle scale, dove di solito siede, e corre verso le due per separale.Laallontana Tina che però non ha intenzione di alzare bandiera bianca: “Maria – esclama - voglio darle uno schiaffo in faccia", mentre Gemma ostenta sicurezza con un “Non mi fai paura”. L’alterco è stato poi sedato fra i sorrisi di Gianni Sperti, che conosce bene Tina e le sue reazione e lo stupore del pubblico, poco abituato a faccia a faccia così accesi.