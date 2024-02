Ilary Blasi a piedi scalzi tra i giaguari: il safari nella riserva naturale, ma l'alloggio è di lusso

di Redazione web

Ilary Blasi si lascia mette in pausa le vicende relative al divorzio con Francesco Totti. Di tempo fino alla prossima udienza, fissata al 31 maggio 2024, ce n'è. E la conduttrice ha ben pensato di impiegarlo per concedersi un'avventuroso viaggio in Sudafrica insieme al compagno Bastian Muller. La vacanza è documentata sul suo profilo Instagram, tra scatti in bikini, trekking su panorami mozzafiato e safari tra gli animali selvatici a piedi nudi. Andiamo a vedere tutto quello che c'è da sapere sull'esperienza a contatto con la natura.

Ilary Blasi, il safari nella riserva naturale

Ilary Blasi insieme a Bastian e ai loro compagni d'avventura ha già fatto l'esperienza di un safari notturno e uno sotto la luce del sole nel parco nazionale Kruger.

Il viaggio in Africa

Un'esperienza a contatto con la natura in uno scenario incontaminato. Ma non è la prima volta che Ilary Blasi si concede un viaggio in Africa: già all'indomani della rottura con Francesco Totti, la conduttrice era volata in Tanzania con i figli per sfuggire al clamore mediatico della separazione e ricaricare le energie.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 23 Febbraio 2024, 12:07

