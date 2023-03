Ilary Blasi, la foto tra i fiori scatena i follower: «Ora lo sei davvero troppo...»

di Redazione web gossip

Ilary Blasi sempre più magra. Immersa nei fiori, la conduttrice de L'Isola dei famosi sembra impersonificare la primavera. L'ex signora Totti ha pubblicato due story Instagram in cui si mostra tra i fiori e le piante di un terrazzo. Top corto, jeans, ventre scoperto e scarpe da ginnastica. Un look casual che mette in risalto il fisico della conduttrice. E i follower hanno notato che llary abbia perso troppi chili, tanto da sembrare "troppo" magra.

Gli ultimi mesi

Sarebbe anche normale che la conduttrice Ilary abbia subito sul suo corpo i cambiamenti drastici degli ultimi mesi. Dalla separazione con Totti non ha avuto tregua ed è passato a malapena un anno. Udienze, figli, gestione della stampa e lavoro. Che sia questa la conseguenza? O forse sarebbe il caso di dire che Ilary, ormai, si ciba solo d'amore? Ebbene, ormai è noto, come la sua storia con l'imprenditore Bastian stia procedendo a gonfie vele. I due si mostrano sui social, hanno conosciuto le rispettive famiglie e non si nascondono più. E ora, l'ex signora Totti si prepara a tornare in televisione più carica che mai con l'Isola.

La nuova edizione

Countdown per l'Isola dei famosi. Tra una vacanza e il nuovo amore Bastian, Ilary Blasi si prepara alla conduzione del reality che si preannuncia più che scoppiettante. Tra le sue storiee spuntano le prime foto dello studio e della conduttrice che, presumibilmente, si appresta allo shooting di presentazione del cast e della nuova edizione. Vestito dorato, spalle scoperte e capelli sciolti per la conduttrice che è immortalata tra legno e utensili che per i naufraghi saranno preziosi. Bellissima e raggiante, l'ex signora Totti si appresta ad una nuova stagione che sembra essere più che ricca di novità. Ci saranno anche riferimenti al suo matrimonio "naufragato"?

