Ilary Blasi, il look per l'Isola dei Famosi. Il commento di Nicola Savino: «Eva Kant ha rubato un reggiseno»

Nel nuovo appuntamento dell’Isola dei famosi la conduttrice Ilary Blasi svela un look inedito che ha unito il suo amore per il total black con un accessorio “scintillante”, spingendo l’opinionista Nicola Savino a commentare: «Sembri Eva Kant che ha rubato un reggiseno».

Ilary Blasi (Instagram)

Ilary Blasi, il look per l'Isola dei Famosi

Per l'appuntamento con l’Isola dei famosi Ilary Blasi regala un nuovo look, e sceglie un tubino nero con le maniche corte e lo spacco laterale abbinato a un reggiseno di cristalli indossato a vista. L'abito, come spiega Fanpage, è prodotto dalla maison Alice+Olivia e si tratta del modello Kaylen ed è in vendita sul sito del brand al prezzo di 515 euro.

Per il reggiseno Ilary ha rinunciato a tutti i gioielli per optare per il top gold Courage del brand Foreva, in vendita sul sito al prezzo di 160 euro. Le scarpe nere con tacco sono firmate Le Silla e la Blasi ha completato il look indossando uno chignon tirato sulla nuca, ricordando appunto la famosa Eva Kant, compagna di Diabolik.

Ultimo aggiornamento: Martedì 19 Aprile 2022, 11:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA