Ilary Blasi e il gossip con Edmondo: «Aria di flirt? Secondo me tira un'ariaccia e basta...»

Il gossip era certo. Ilary Blasi era a cena con un noto immobiliarista, Edomondo Israilovici, per un possibile e presunto flirt. Ma la smentita dell'ex moglie di Francesco Totti non ha tardato ad arrivare. Con la solita ironia da social network a cui ci ha abituati, la conduttrice dell'Isola dei Famosi ha risposto ai giornali scandalistici a modo suo: con delle storie su Instagram.

La smentita social

«È stato dipinto sulle copertine di alcuni giornali scandalistici come mio uomo», racconta su Instagram, Ilary Blasi, a cena accanto a quello che tutti hanno etichettato come il suo nuovo flirt. «Edomondo, detto Mondo... hanno detto che tira un'aria di flirt, secondo me tira solo un'ariaccia e basta», dice Ilary scoppiando in una grassa risata. Ma non è finita qui. Ilary Blasi è pronta a smentire sempre di più le indiscrezioni uscite sul suo conto utilizzando l'ironia.

«Rimorchi di più o ti ho bruciato?»

Ilary Blasi non è contenta e rincara la dose con un'altra battutina che spiazza i suoi tanti follower. «Mondo, Mondo ma rimorchi di più adesso o ti ho bruciato?» chiede al suo amico che si presta al gioco e risponde: «Bruciato tutto». «Da quant'è che ci conosciamo Mondo?» e lui scherzando dice «Da una settimana». Ma in realtà i due sono amici di vecchia data, si conoscono da 15 anni.

«È single»

E per chiudere in bellezza, Ilary Blasi, promuove il suo amico alle donne. Da vera amica lancia un appello alle donne che la seguono sui social network: «Comunque donne Mondo è singl, vi lascio il tag, approfittatene!», mettendo a tacere una volta per tutte le voci di gossip che l'hanno vista protagonista nelle ultime ore.

