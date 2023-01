Ibrahimovic e Drake, l'incontro a Miami nel ristorante italiano. E Zlatan sfoggia il nuovo look con le treccine

Metti una sera a cena uno svedese e un canadese. Zlatan Ibrahimovic e il rapper di fama mondiale Drake si sono incontrati su territorio neutrale: un ristorante italiano a Miami. Il calciatore del Milan si è concesso una vacanza in Florida in attesa di recuperare definitivamente dopo l'intervento al legamento crociato e tornare agli impegni del campionato con la squadra. E mentre i compagni scendono in campo, lui incontra quello che sembra essere a tutti gli effetti un grande fan.

Ibrahimovic e Drake insieme a Miami

L'incontro tra Ibrahimovic e Drake è avvenuto a Miami, al ristorante italiano Forte dei Marmi. A testimoniarlo, una foto pubblicata su Instagram dal proprietario del locale, Andrea Reitano, che solo pochi giorni fa aveva accolto a cena anche Totti e la compagna Noemi Bocchi. Per l'occasione, il calciatore del Milan sfoggia un nuovo look: i lunghi capelli sono raccolti in una serie di treccine che partono dall'attaccatura della fronte e lo fanno assomigliare ad un altro rossonero del passato, Ruud Gullit. Anche Drake ha pubblicato una foto dell'incontro - non è dato sapere se casuale o combinato - tra le sue storie Instagram. Una sola parola a corredo dell'immagine, ma che lascia intuire un certo entusiasmo per la presenza del commensale: «Zlaaaatannnn».

