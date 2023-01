Asllani, una Ibra al femminile per il Milan: «Sogno di vincere in rossonero e ai Mondiali»

di Fabrizio Ponciroli

Kosovare Asllani, stella del Milan, è stata la prima giocatrice in attività a ricevere il Golden Foot, prestigioso premio nato nel lontano 2003. L’ennesima testimonianza del suo eccezionale 2022, iniziato con la casacca del Real Madrid e continuato con quella del Milan. La 33enne svedese si è confidata, svelando i suoi prossimi, significativi, obiettivi.

Kosovare, che effetto le ha fatto ricevere il Golden Foot 2022 a Montecarlo?

«Orgogliosa e onorata per un premio tanto importante. Si tratta di un nuovo passo importante per il calcio femminile. Mi piace fare la storia e credo che il Golden Foot sia stato un premio molto importante per me ma per tutte le donne. Noi atlete ci stiamo impegnando per fare in modo che il mondo sia un posto dove tutti abbiano gli stessi diritti”.

Parliamo dei suoi primi mesi al Milan. Come sta andando? È felice?

«Io sono felice quando vinco (ride, ndr). Chiaramente ho trovato delle differenze rispetto alle mie precedenti avventure calcistiche ma mi sto adattando. Il mio obiettivo è aiutare la squadra a vincere più partite possibile. Mi sono piaciuti molto i miei primi mesi al Milan. Stiamo parlando di un club importante. Io devo solo continuare a dare il massimo e provare ad aiutare le mie compagne a vincere”.



