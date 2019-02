Harry e Meghan, il prezioso regalo della regina Elisabetta per la loro nuova casa

Lunedì 4 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 09:07 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Harry e Meghan presto lasceranno Kensington Palace per il Frogmore Cottage, la loro nuova casa attualmente in ristrutturazione. Per l’inaugurazione, la Regina Elisabetta II ha stupito tutti, promettendo un regalo inestimabile al nipote e alla consorte, che potranno scegliere alcuni quadri dalla sua collezione privata di oltre un milione di pezzi d’arte