Harry e Meghan Markle si separano? La decisione potrebbe giocare a favore del principe: ecco perché

Secondo alcune fonti, il matrimonio tra il principe Harry e Meghan Markle non sembra trovarsi in un buon momento. Alcuni suggeriscono che se dovessero separarsi, Harry potrebbe essere accolto nuovamente dai britannici. L'ex amica di Meghan, Lizzie Cundy, ha affermato che una separazione potrebbe essere positiva per Harry e che sarebbe accolto a braccia aperte nel Regno Unito.

Le voci su Harry e Meghan

Tuttavia, nonostante le voci di una possibile separazione, una fonte ha dichiarato che non sono vere. Lizzie Cundy ha condiviso anche le sue opinioni sulla duchessa di Sussex, suggerendo che Meghan potrebbe non essere adatta al ruolo reale e che si è concentrata troppo sulla fama e sul glamour.

Secondo Cundy, Meghan non avrebbe dedicato abbastanza tempo al duro lavoro e agli impegni reali, e questo avrebbe contribuito a un eventuale deterioramento del matrimonio.

