Guendalina Tavassi ha ritrovato l'amore. La conferma su Instagram: «Finalmente sono felice»

«Grazie a tutti per le segnalazioni, se sto aspettando è semplicemente perché ho dei figli e avrei preferito un po' più di tatto per dire le cose. Auguro a tutti di essere felici come finalmente lo sono io». Con queste parole, postate in una storia Instagram, Guendalina Tavassi esce allo scoperto, confermando il suo nuovo amore.

Dopo la fine del suo matrimonio con Umberto D’Aponte, la Tavassi ha ritrovato la serenità con un imprenditore attivo nel settore della ristorazione, Federico Perna.

Le indiscrezioni sulla neonata relazione hanno iniziato a circolare nei giorni scorsi, dopo che i diretti interessati hanno seminato su Instagram degli indizi piuttosto inequivocabili circa il loro legame: dediche, cuoricini e anche fotografie pubblicate dallo stesso Perna che si è ‘divertito’ a mostrarsi con una donna, coprendole il volto per tenerla segreta: quella donna era Guendalina.

E proprio durante una serata di Ferragosto la stessa Tavassi, in vacanza a Mykonos, ha confermato i rumors attraverso una stories ig in cui da un lato ha lasciato intendere che ha cominciato un nuovo capitolo sentimentale della sua vita, dall’altro si è sfogata per via del chiacchiericcio sul suo conto proliferato nell’ultimo periodo.

