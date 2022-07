Guenda Goria e Mirko Gancitano: «Matrimonio posticipato». Ecco il motivo

Non è un momento facile per Guenda Goria e Mirko Gancitano. Dopo che l'ex gieffina è stata costretta a sottoporsi a due interventi chirurgici a seguito di una gravidanza extrauterina, la coppia ha preso la difficile decisione di posticipare le nozze.

Guenda Goria e Mirko Gancitano: «Matrimonio saltato»

Il lieto evento si sarebbe dovuto tenere questo autunno, ma Gancitano ha fatto sapere tramite il proprio profilo social che il matrimonio verrà posticipato alla primavera 2023. «Visti gli ultimi accadimenti io e Guendalina abbiamo deciso di spostare le nozze da autunno 2022 alla primavera 2023. Come sapete, per organizzare un matrimonio, e come lo vorremmo noi, bisogna farlo con cura, con impegno e soprattutto con salute, quindi, aspetteremo un attimo, ma promesso che appena sarà, – e conclude tranquillizzando i fan della coppia – vi renderemo partecipi del nostro sogno, che sarà posticipato solo di qualche mese».

La coppia sarebbe giunta a questa difficile decisione alla luce delle condizioni di salute di Guenda, ma non solo. In un’intervista pubblicata su Novella 2000, Goria ha infatti rivelato di volere a tutti i costi rimettersi in breve tempo anche per stare al fianco del suo fidanzato: «Anche se non me lo fa vedere lo so che è molto provato e sta soffrendo». Entrambi hanno bisogno di riprendersi e prepararsi al meglio al grande giorno.

