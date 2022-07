Chiara Ferragni non ci sta. Alla luce delle accuse di furto di Selvaggia Lucarelli, che in una serie di storie Instagram l'aveva attaccata dopo che l'influencer aveva ammesso di sottrarre gli accappatoi degli hotel, l'imprenditrice digitale risponde per le rime con un video ironico su TikTok.

Chiara Ferragni, Selvaggia Lucarelli la attacca per il “caso” accappatoi negli hotel: «È un reato»

Chiara Ferragni risponde a Selvaggia Lucarelli sul caso degli accappatoi rubati: «Nessun furto, ogni costo ex viene addebitato sulla carta»

«Quando creano una polemica sul "furto" di un accappatoio dell'hotel come se non sapessero che ogni hotel ha la tua carta di credito registrata e viene addebitato come tutti i costi extra» ha scritto Chiara Ferragni, che ha ama ribattere alle polemiche con divertenti video su TikTok.

Alla giornalista che l'accusa di lanciare messaggi sbagliati e fuorvianti alle giovani generazioni, Chiara risponde con l'arma affilata dell'ironia. Colpita e affondata.

Chiara Ferragni, la cena da sogno al #ristorante Da Vittorio https://t.co/DK2jL68vh7 — Leggo (@leggoit) July 27, 2022

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 27 Luglio 2022, 17:03

© RIPRODUZIONE RISERVATA