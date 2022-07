Chiara Ferragni, cena da sogno al ristorante Da Vittorio: il menù della serata

Che Chiara Ferragni avesse gusto, non c'erano dubbi. Eleganza e raffinatezza non solo in fatto di moda. Ecco che tra le stories di ieri sera dell'imprenditrice digitale più importante del mondo compare a cena in una delle location più prestigiose della nostra cucina. E' il ristorante Da Vittorio di Brusaporto (Bergamo), uno degli 11 locali tre stelle Michelin italiani, superguida dei migliori locali del mondo.

CHIARA FERRAGNI E LA CENA DA SOGNO AL RISTORANTE DA VITTORIO

Nel tavolo della magnifica villa Cantalupa, ci sono insieme a Chiara Ferragni, la mamma Marina Di Guardo e le due sorelle, Valentina e Francesca. A cucinare, e a servire al tavolo, direttamente Enrico detto "Chicco" e Roberto detto "Bobo" Cerea, due dei più grandi chef italiani. Tra le foto dei Ferragnez compaiono i famosi "Paccheri alla Vittorio" e "L'Orecchia di Elefante", insieme a una giostra di dolci colorati e curatissimi, piatti iconici dei Cerea che viaggiano da più di 50 anni - da quando, nel 1966, ha aperto papà Vittorio (da cui il nome del ristorante) insieme alla moglie Bruna nel centro di Bergamo - fra la «tradizione lombarda e genio creativo».

Oggi, ad occuparsi di Da Vittorio, sono l'elegante signora Bruna che accoglie con grande gentilezza e i cinque figli. Oltre a Chicco e Bobo, Francesco (responsabile della cantina e della ristorazione esterna), Rossella (responsabile dell’ospitalità nel Ristorante e nella Dimora), Barbara (che dirige Cavour 1880, il caffè pasticceria di Bergamo Alta).

NUOVE APERTURE CEREA

Per la famiglia Cerea, il 2022 ha significato l'apertura di DaV, il casual dining informale ma di qualità, a CityLife a Milano che sarà inaugurato a settembre. Questo si aggiunge all'allargamento del progetto di eccellenza dei Cerea: l'apertura del ristorante all’interno del museo di arte contemporanea UCCA Edge a Shanghai, anche il suo primo art museum restaurant, New Wave by Da Vittorio, che segna la seconda apertura in Asia dopo il Da Vittorio Shanghai, il loro primo ristorante extra-europeo al 28esimo posto tra 50 Best Asia e che ha conquistato la stella Michelin a soli tre mesi dall’apertura nel 2019 e la seconda già nel 2020. Per un totale, a oggi, oltre al ristorante di Brusaporto, di cinque locali Cerea nel mondo.

