Grande Fratello Vip, Luca Vismara e il fidanzamento con Tommaso Zorzi: «Il momento di fare chiarezza»

Tommaso Zorzi e Luca Vismara, nessun fidanzamento. Luca Vismara ha smentito dai social le voci di un suo presunto gossip con Tommaso Zorzi prima di entrare nella casa del Grande Fratello Vip, rilanciate nell’ultima puntata di “Live Non è la D’Urso”.

Nell’ultimo appuntamento con “Live Non è la D’Urso” infatti è stato ospite un ragazzo di nome Kevin che ha invece assicurato di essere stato lui l’ultima fiamma di Tommaso Zorzi prima del suo ingresso nel reality e di essere stato spinto alla pubblica confessione proprio dalle parole di Luca Vismara, ex allievo della scuola di “Amci” e naufrago dell’Isola dei Famosi.

Luca Vismara, sentitosi chiamato in causa, ha fatto spiegato l’accaduto con un lungo post del suo account Instagram sottolineando di non aver mai avuto una liaison con l’influencer: “Beh. Forse è arrivato il tempo di fare un po’ di chiarezza. Guardavo ieri divertito “LIVE - Non è la D’Urso” e sono stato messo in mezzo. Io non ho MAI detto di essere un ex di Tommaso Zorzi. Io e Tommy ci conosciamo dal 2014 ed abbiamo un rapporto di stima e affetto reciproci proprio come si può vedere dal video qui postato”.

Tutto è iniziato con una telefonata: “Ad inizio dicembre ho ricevuto una chiamata da un giornalista che era a conoscenza di una nostra ‘frequentazione’. Cosa tra l’altro imprecisa. È vero, io e Tommy ci siamo visti più volte (abitiamo nella stessa città), ci sentiamo anche abbastanza spesso anche se non ci vediamo da tempo a causa del lockdown e dalle nostre rispettive esperienze televisive e lavorative”.

“A quella telefonata, ho risposto che non avrei voluto dire nulla. Tuttavia mi è stato detto (anche sgarbatamente) che tanto la cosa sarebbe uscita lo stesso. A questo punto (dopo essermi consultato con persone vicine a Tommaso) decido di dire le cose come stavano realmente senza romanzare sopra storie finte (cosa che puntualmente è stata fatta travisando le mie parole, per quanto schiette). Ho cercato di esporre il tutto nel modo più semplice possibile, senza negare, ma senza dire falsità. Nessuno aspetta nessuno. Se non per rivederci e festeggiare la fine della sua bellissima esperienza che spero gli porti altri lavori, davanti a un buon bicchiere di vino e senza telecamere”.

Ultimo aggiornamento: Martedì 26 Gennaio 2021, 23:22

