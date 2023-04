Giulia Salemi, Pierpaolo Pretelli e il video con una ragazza in discoteca fa scoppiare il caso. Cosa è successo

di Redazione Web

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sono ai ferri corti? Niente affatto, la coppia è più felice e innamorata che mai. Tuttavia, un video che ritrae Pretelli accanto a una misteriosa ragazza in discoteca avrebbe creato il caos. In poche ore è stato subito chiarito il malinteso. Di cosa si tratta? Andiamo con ordine.

Il video diventato virale

Il video, diventato virale sui social, ritrae Pierpaolo Pretelli in un noto locale meneghino in compagnia di alcuni amici. A catturare l'attenzione degli utenti, tuttavia, è stato un momento in cui il compagno della Salemi stava ballando con una ragazza, ma non si tratta di Giulia Salemi perchè l'influencer al momento non si trovava in Italia.

I fan della coppia hanno subito chiarito che la ragazza accanto al volto televisivo sarebbe soltanto un'amica di Pierpaolo Pretelli. Nessuna crisi tra i due dunque. E a confermare che tutto fila liscio tra i due ci ha pensato la stessa Giulia Salemi. L'opinionista social del GfVip ha condiviso uno scatto su Instagram in cui si ritrae abbracciata al suo Pierpaolo per mettere così a tacere ogni rumors.

