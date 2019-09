Giulia Salemi e l'addio a Francesco Monte: «Le pene d’amore hanno influito. Basta sentirmi inferiore, ora il mio riscatto»

Giulia De Lellis e Andrea Iannone, ultima serata prima della fuga

Giovedì 26 Settembre 2019, 19:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA

“Le pene d’amore hanno influito, a giugno è successo qualcosa che mi ha fatto soffrire”,torna sulla fine della sua relazione con, nata all’interno della mura del Grande Fratello Vip e della sua svolta dopo le sofferenze: “Sono cambiata di testa, sono più donna, ho imparato a valorizzarmi e, grazie ai social, sto realizzando tanti sogni anche se resto la ragazza di Piacenza sbarcata a Milano senza soldi, senza il fisico da modella, ma con uno zaino pieno di sogni e tanta determinazione”.La sua immagine era diversa: “Prima del Grande fratello vip le persone mi conoscevano o per Venezia, quando mi presentai sulla passerella della Mostra del Cinema con un vestito troppo osé, o per il personaggio che interpretavo in tv – ha raccontato in un’intervista a “Spy” - dove in 5 minuti non puoi raccontare chi sei, ma devi essere divertente e ironica. Mi mostravo naïf e svampita, fra il “ci sei” e il “ci fai. Mi fa piacere che oggi mi abbiano capito le donne, perché vivo quello che vivono tutte, e cerco di ironizzarci. Di belle ragazze ce ne sono tante, ho puntato sul mio lato “powerflex”…”Ora è cambiata: “Ora mi sono stancata di essere sminuita, di essere trattata da superficiale, di sentirmi inferiore, così sono cambiata. Voglio essere credibile, non voglio più essere la ragazzina che per 5 anni è stata parte di me. Sapesse quante porte in faccia, quante cattiverie. Il fatto di essermi mostrata per quella che sono al Grande fratello vip, di poter comunicare grazie a Instagram con 1 milione di followers, di poter lavorare con le case di moda per le foto mi rende orgogliosa, è il mio riscatto”.In tema tv, nno prenderebbe parte a “Temptation Island”: “Non avrei mai partecipato a Temptation Island vip perché odio le ragazze che ci provano con i ragazzi fidanzati, le “gattemorte”, quindi non potrei fare né la tentatrice e nemmeno la fidanzata: con il cavolo che porterei lì il mio ragazzo, sono gelosa e possessiva”.