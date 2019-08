Giulia De Lellis e la dedica per il compleanno di Andrea Iannone: «Ecco cosa siamo noi due»

Venerdì 9 Agosto 2019, 19:37

Una dedica diper il neo fidanzato, che oggi spegne 30 candeline. I due insieme hanno dimenticato i rispettivi ex, Andrea Damante e Belen Rodriguez, e da quando la loro love story è venuto alla luce del sole sono inseparabili e non mancano mai teneri scambi di messaggi social.Nel post di compleanno sono ritratte le loro gambe mentre sono stese sul letto, e nella lunga didascalia l’ex gieffina e influencer dimostra tutto il suo amore: “Io e lui abbiamo poche foto ma tanti momenti – ha scritto sul social - Io e lui siamo così uguali che a volte quando mi parla sembra di ragionare da sola. La prolunga della mia testa, delle mie braccia quando sono stanca e delle mie gambe se non riesco ad arrivare.Quella persona nel mondo che mi fa solo bene al cuore. Ecco cosa siamo io e lui: bene. Siamo anche rispetto, consapevolezza, e tante altre cose che se dovessi soffermarmi a descrivere non finirei più. È vero, non vi ho ancora raccontato tanto di noi, ma lui è troppe cose. Più di tutto è meraviglia, la mia. Ogni giorno fa innamorare di qualcosa: di un dettaglio, di un nuovo neo che scopro sul suo corpo, di un sorriso, di uno sguardo, una smorfia o una mania. Non smettere mai di stupirmi, buon compleanno amore mio! #iloveyoutothemoonandback @andreaiannone”.