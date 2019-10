Giorgia Venturini col seno di fuori, Wanda Nara pubblica la story per sbaglio prima di Tiki Taka

Lunedì 21 Ottobre 2019, 14:52

Stories bollenti sul profilodipoco prima della messa in onda diLa signora Icardi ha pubblicato le immagini dei preparativi nei camerini lasciando intravedere il seno della collega. Un errore a cui ha rimediato subito, ma per poco è stato possibile guardare il generoso decolletè dell'ex naufraga deLa showgirl, isolana nell'edizione 2019 del reality, presidia i divanetti del noto talk show sportivo ormai in maniera fissa. La sua bellezza affianca quella di Wanda Icardi in studio, ma nei camerini qualcosa è andato storto e la stories è stata pubblicata probabilmente per sbaglio.Del topless fortuito non c'è più traccia, ma la "svista" e le "stelline" di circostanza non collocate perfettamente non sono sfuggite a Dagospia e a tanti altri followers.