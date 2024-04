Giorgia Meloni e Andrea Giambruno di nuovo insieme: «Il pranzo di Pasqua a casa della sorella Arianna e del compagno»

di Luca Uccello

Pasqua in famiglia per Giorgia Meloni che ha aperto le porte di casa al suo ex compagno Andrea Giambruno. A dire il vero la casa era quella della sorella della premier, Arianna, in zona Eur, che da tempo ormai è diventata una delle consigliere di fiducia di Giorgia.

Il pranzo insieme

In casa oltre alla loro adorata Gigì, c'era anche il compagno di Arianna, il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida e le loro due figlie adolescenti Rachele e Vittoria. Presente al pranzo anche la nonna Rachele. Una reunion di famiglia paparazzata dall'inizio alla fine dal settimanale Chi che ha pubblicato anche il menù alla romana: «Antipasto di fave, pecorino, salame corallina, coratella e ciambella al formaggio per cominciare. Poi: raviolini al ragù rosso, costolette di abbacchio e l’immancabile colomba come dolce.

La figlia Ginevra

Giorgia è stata l'ultima ad arrivare a casa di sua sorella. Gli impegni di Governo l'hanno tenuta occupata anche il giorno di Pasqua. Inevitabile. Naturalmente la più felice di questa giornata familiare è stata la piccola Ginevra che ha potuto vivere una giornata in famiglia, come un tempo, tutti insieme. Una giornata di piena gioia anche perché ha avuto il privilegio di aprire tutte le uova. Come racconta ancora il settimanale diretto da Alfonso Signorini, «la giornata di festa è terminata dopo le 18, quando gli ospiti hanno iniziato a tornare a casa o alle rispettive occupazioni». Ma non senza dare una mano... Andrea Giambruno, come si vede nelle immagini in esclusiva di Chi, uscendo di casa si è incaricato di buttare via la spazzatura...

