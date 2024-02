Giambruno torna a Mediaset: «Sceglie temi e ospiti per il conduttore che lo ha sostituito a Diario del Giorno, ma vuole condurre un tg»

di Dajana Mrruku

Andrea Giambruno sta per tornare in Mediaset dopo l'allontanamento a causa dello scandalo dei fuorionda di Striscia la Notizia. L'ex compagno di Giorgia Meloni è stato affiancato a Giuseppe Brindisi a "Diario del Giorno", con un ruolo inedito dal backstage, come è stato anticipato da Il Fatto Quotidiano che ha rivelato: «Si occuperà di scegliere i temi e gli ospiti della puntata».

Il nuovo ruolo di Andrea Giambruno

Dda metà gennaio Andrea Giambruno sarebbe tornato nello studio di "Diario del Giorno" in una veste nuova: «Collegato in cuffia con il conduttore chiamato a sostituirlo, Giuseppe Brindisi, comunicherà in diretta le info utili a capire l'andamento del talk. Il ruolo da ‘autore' del programma da lui prima condotto gli starebbe però ‘stretto': desidererebbe condurre un Tg pomeridiano dell'emittente televisiva».

Giambruno avrebbe rivelato di aver chiesto ai vertici Mediaset la conduzione del Tg4 delle 19 o Studio Aperto ed è tutt'ora in attesa di una risposta. Per adesso rimane saldo il suo posto da autore al Diario del Giorno.

