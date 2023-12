Antonio Ricci: «Con Giambruno non ho commesso reati, la satora è il mio lavoro e non guardo in faccia a nessuno»

di Dajana Mrruku

Antonio Ricci è tornato a parlare dello scandalo dei fuorionda di Andrea Giambruno, rivelato proprio dalla sua creatura televisiva, Striscia la Notizia. L'autore televisivo non ha mai avuto paura di mandare in onda anche video che potessero mettere in pericolo la sua realtà, «nella mia carriera ho reso pubblici oltre 700 fuori onda perché è così che si fa satira». Nell'ultima intervista, al settimanale Gente, non ancora uscita, Antonio Ricci ha voluto chiarire la sua posizione un'ultima volta.

Antonio Ricci rivendica i fuorionda di Giambruno

«Il caso Giambruno? lo vorrei sapere che cosa ho fatto di male: non ho compiuto reati, ho svolto semplicemente il mio lavoro.

