Gianluca Vacchi: «Lascio l'azienda di famiglia per 700 milioni, così sarò un padre autonomo»

Affari, social e famiglia. Si apre così il nuovo capitolo della vita di Gianluca Vacchi, uscito dalla Ima, l'azienda di famiglia, con 700 milioni in tasca. Intervistato da "Il Resto del Carlino", l'imprenditore e influencer ha parlato dell'addio al colosso del packaging emiliano, delle sue quote e del passaggio di consegne al cugino Alberto, «imprenditore e manager bravissimo».

Un'uscita di scena dalla Ima, l'azienda di famiglia, che gli frutterà «oltre 700 milioni» per aprire un nuovo capitolo della sua vita che sarà incentrata su «affari, social e mia figlia». Così, Gianluca Vacchi imprenditore bolognese, Dj e stella della Rete con 47 milioni di follower racconta, in una lunga intervista a "Il Resto del Carlino", l'addio al colosso del packaging emiliano condotto dal cugino Alberto Vacchi dopo la cessione della quota azionaria del 13,2% detenuta in portafoglio. «Di vite ne ho avute tante, a 56 anni ne inizierò una nuova in cui potrò disporre del mio patrimonio. Ora ho una famiglia, i padri cercano di rendersi autonomi», dice.

«Ho lasciato Ima dopo 30 anni e un cammino straordinario.

Ad ogni modo, sottolinea in una altro passaggio dell'intervista, «Alberto è un imprenditore e un manager bravissimo, io fino a ora, invece, ho fatto l'azionista in qualunque delle mie avventure imprenditoriali. Abbiamo talenti diversi, ma condividiamo i principi di gestione aziendale. E credo, conoscendolo, che sui miei balletti social si sia fatto una risata». Guardando al futuro, «a 56 anni coniugherò la voglia di impresa e quella del buon padre. Non voglio esagerare, farò quello che so fare». Senza abbandonare i social che «mi hanno dato popolarità: c'è gente che viene davanti a casa per un selfie». Quindi, conclude Vacchi, «sono sereno. Cerco di avere sempre nuove sfide davanti a me, nuovi obiettivi. Mi annoio facilmente. Ma non vale per la mia compagna e mia figlia: la mia famiglia è la mia vita».

